Доходность 10-летних гособлигаций Италии упала до минимума за пять месяцев

Доходность гособлигаций Италии упала до минимума за пять месяцев на фоне заявлений премьера страны Энрико Летты о том, что разногласия в партии бывшего премьера Сильвио Берлускони укрепят стабильность правительства. Об этом сообщают Вести.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Доходность 10-летних эталонных гособлигаций Италии ранее в ходе торгов упала до 4,04%.

В понедельник правительство Италии продало на аукционе пятилетние облигации на 3,3 млрд евро. Доходность этих бондов изменилась незначительно и составила 2,66%.

Один из ближайших союзников Берлускони Анджелино Альфано заявил, что он и еще четверо министров нынешнего правительства создадут Новую правоцентристскую партию.