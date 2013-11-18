Индекс Украинской биржи повысился на 1,35%, индекс ПФТС - на 1,53%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 18 ноября, повысился на 1,35% – до 919,57 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,4 млн грн, на срочном рынке – 7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+4,61%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,53% – до 305,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 712,7 млн грн.