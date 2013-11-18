Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 16 тысяч пунктов

Американский биржевой индекс Dow Jones в первые минуты торгов 18 ноября вырос до 16029 пунктов, превысив отметку в 16 тысяч пунктов впервые в истории, передает lenta.ru.

Важную отметку — 1800 пунктов — преодолел также индикатор S&P 500. Индекс Nasdaq в начале торгов достигал 3994 пунктов — самого высокого уровня с начала 2000-х годов.

Как отмечает The Wall Street Journal, индикаторы повышаются на фоне устойчивого экономического роста и стимулирования экономики со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают, что поддержка Федрезервом экономики продолжится, если регулятор возглавит Джанет Йеллен, которую на этот пост выдвинул президент Барак Обама.

Dow Jones превысил предыдущий значимый уровень — 15 тысяч знаков — в мае этого года. S&P 500 преодолел отметку в 1700 пунктов в августе.

Европейские индексы к концу торговой сессии 18 ноября по состоянию на 19:30 по Москве увеличились меньше чем на процент. Британский FTSE 100 прибавил 0,32 процента, немецкий Dax — 0,54 процента, французский CAC 40 — 0,6 процента.

Ростом индексов завершились в том числе торги на Московской бирже. Индикаторы ММВБ и РТС за сессию 18 ноября выросли на 1,1 процента и 1,3 процента соответственно. Торги на Московской бирже проходили на фоне подорожания нефти. 18 ноября январские фьючерсы на сырье марки Brent подорожали со 107,6 доллара до 108,6 доллара за баррель.