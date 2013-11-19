В России могут запретить иностранный аудит госкомпаний

В Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий возможность проведения аудиторских проверок иностранными компаниями российских госкомпаний.

Законопроект был подготовлен депутатами фракции ЛДПР. На их взгляд, существует существенный риск нанесения ущерба отечественному бизнесу, поскольку проверку большинства стратегических предприятий РФ проводят иностранные аудиторские организации, а это угрожает национальным интересам России, сообщают Вести Экономика.

"Сегодня 50% всех услуг аудита делают 4 западные компании. Это означает, что вся информация о ключевых предприятиях России течет напрямую в США, Израиль и Англию. С одной стороны, они с помощью хакеров ломают нам всю оборону, безопасность, борьбу с коррупцией, с другой стороны, мы сами за свои деньги отдаем им всю информацию", - отметил один из авторов законопроекта Андрей Свинцов.

Согласно предложенному законопроекту, предлагается для проверок компаний, в которых 25 и более процентов составляет доля государства, привлекать отечественных аудиторов.

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