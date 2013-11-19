Чистая прибыль Московской биржи за третий квартал выросла на 30%

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за третий квартал текущего года выросла на 29,8%, до 2,854 млрд руб. (почти до 1 млрд долл.) против прибыли в 2,199 млрд руб. за аналогичный период 2012 года, сообщает РИА «Новости».

Чистая прибыль биржи превзошла ожидания аналитиков. Прибыль на акцию увеличилась на 24% и достигла 1,29 руб.

Показатель EBITDA за третий квартал вырос на 8,7%, до 3,994 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась до 64% с 65% в третьем квартале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Московской бирже на данное время принадлежит 43% акций Украинской биржи и 50%+1 акция фондовой биржи ПФТС. Доля инвестиционной компании "Альтана Капитал" совместно с партнерами в уставном капитале фондовой биржи ПФТС составляет на сегодня более 22%.

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