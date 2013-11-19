Объем торгов на ПФТС за неделю вырос на 50%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 11 по 15 ноября повысился на 50% по сравнению с предыдущей неделей - до 2,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов на прошлой неделе составил 2,07 млрд грн, что на 35% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Торговый оборот акций на ПФТС на прошлой неделе составил 72 млн грн (на 35,8% меньше).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций составил 341,7 млн грн (на прошлой неделе объем торгов этим инструментом составил всего 18,8 млн грн).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 16,5 млн грн (на прошлой неделе - 633 тыс. грн).

Индекс ПФТС по итогам торгов с 7 по 11 октября вырос на 0,22% - с 296,91 до 297,55 пункта.

Как сообщал УНИАН, объем торгов на ПФТС с 4 по 8 ноября составил 1,66 млрд грн.

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