Эксперт: на украинском рынке акций в понедельник практически не было продавцов

Торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 18 ноября, проходили под влиянием покупателей, продавцов на рынке практически не было заметно, разве что отдельные инвесторы сокращали часть своих ранее сформированных портфелей, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко, которым располагает агентство УНИАН.

Как отмечается в отчете, на открытии позитивная динамика преимущественно наблюдалась в акциях банковского сектора и энергогенерирующих предприятий, в том время как акции машиностроительного сектора торговались около нуля, но при значительных объёмах. Достигнутые в первые полчаса торгов отметки тестировались торговцами на протяжении оставшегося времени до завершения сессии без каких-либо повторных попыток выйти на новый рубеж. "Кажется, игроки пытаются более осмысленно подойти к текущей ситуации на рынке и пробуют для начала закрепиться на уже достигнутых уровнях перед следующим рывком", - говорится в отчете.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции «Мотор Сичи» (1,63 млн грн), «Центрэнерго» (0,94 млн грн) и «Райффайзен Банка Аваль» (0,79 млн грн). Среди ликвидных бумаг рост был зафиксирован по акциям «Райффайзен Банка Аваль» (+4,96%), «Донбассэнерго» (+2,72%) и Алчевского меткомбината (+1,94%). Снижение было зафиксировано по акциям «Мотор Сичи» (-0,04%).

Торги в США в понедельник, 18 ноября, завершились с разнонаправленной динамикой. Тем не менее, стоит отметить индекс Dow Jones, которому в один из моментов удалось достигнуть отметки выше 16000 пунктов. Вчера на очередном выступлении глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли рассказал, что американская экономика набирают силу теперь уже быстрее, но политика ФРС в отношении стимулирующих мер будет оставаться неизменной пока что на неопределённый, но длительный период.

Как отмечается в отчете, местные торговцы во вторник будут продолжать отыгрывать достигнутые уровни в бумагах, где сосредоточен спрос больше всего. Влияние зарубежных рынков сегодня может быть минимальным.

Как сообщал УНИАН, индекс UX в понедельник, 18 ноября, завершил торги с повышением, закрепившись на уровне +1,35%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 22,66 млн грн, из них на рынке заявок - 16,66 млн грн, на рынке РЕПО - 6,19 млн грн.