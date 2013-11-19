Объем торгов на бирже «Перспектива» за неделю вырос на 36%

На фондовой бирже «Перспектива» с 11 по 15 ноября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 6,14 млрд грн, что на 18% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 265 млрд грн.

Объем торгов ОВГЗ на прошлой неделе составил 4,57 млрд грн, акциями - 97,9 млн грн, срочными контрактами - 360,7 млн грн, облигациями предприятий - 1,08 млрд грн.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66%).

По словам директора биржи «Перспектива» Станислава Шишкова, прошедшая неделя отметилась постепенным ростом не только объемов торгов, но и возросшим количеством биржевых договоров - прежде всего, по ОВГЗ (на 27%) и акциям (на 34%). В частности, договора заключались по акциям таких эмитентов, как "Укргазбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Банк Форум", «Укрсоцбанк», "Киевэнерго" и пр. В этой связи Шишков напомнил, что указанные ценные бумаги были включены в биржевой список по инициативе маркет-мейкеров, которые в последнее время активизировали свою деятельность по развитию рынка акций на «Перспективе».

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» объем заключенных и выполненных договоров в октябре текущего года снизился по сравнению с сентябрем на 0,8% - до 24,57 млрд грн.