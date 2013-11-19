Испания разместила краткосрочные облигации на 4,55 млрд евро

Испания разместила сегодня два выпуска краткосрочных облигаций на сумму в 4,55 млрд евро и под пониженные проценты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ценные бумаги с погашением через шесть месяцев проданы на 840 млн евро. Спрос на них в 5,3 раза превысил предложение. Доходность установлена в 0,494% по сравнению с 0,672% по предыдущему аналогичному выпуску.

Одновременно на 3,71 млрд евро размещены облигации с погашением через 12 месяцев. Спрос на них в 1,85 раза превысил предложение. Доходность установлена в 0,678% по сравнению с 0,961% по предыдущему выпуску.