Алексей Азаров: фондовый рынок Украины должен играть по европейским правилам

Комитет Верховной Рады Украины по банковской деятельности рассмотрел сегодня законопроекты, направленные на введение европейских правил на фондовом рынке Украины.

Об этом журналистам сообщил народный депутат Алексей Азаров от Партии регионов.

По его словам, речь идет о законопроектах №3299 «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» и №3423 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения квалифицированных инвесторов ценных бумаг».

«Несмотря на то, что эти пакеты не входят в перечень так называемых «европейских законов», и они инициированы Комиссией по ценным бумагам, я бы сказал, что эти документы являются исключительно европейскими, поскольку они приближают к европейским правила игры на фондовом рынке. Они делают его более прозрачным, более понятным для инвесторов», - сказал Азаров.

Он пояснил, что законопроект №3299 предусматривает раскрытие информации для финансовых учреждений. «Это даст потребителю услуг, инвестору, больше прав с точки зрения получения информации о том или ином финансовом учреждении. Это абсолютно нормальная европейская норма», - подчеркнул депутат.

«Что касается закона 3423, то это закон, который сегодня инициирует достаточно интересно понятие квалифицированного инвестора, а также понятие «private placement» - приватного размещения. Это понятие есть практически во всех странах, и это является нормой рынка.

Например, есть какое-то предприятие, которое выпускает акции, или какие-то другие ценные бумаги. В силу каких-то причин они не хотят с бумагами выходить на открытый рынок, поэтому они предлагают их так называемым квалифицированным инвесторам. Перечень квалифицированных инвесторов также определяется этим законом. То есть, это лица, у которых есть лицензия Национальной комиссии, определенный уставной капитал и определенные знания в области экономики. Эти инвесторы осознают те риски, которые они несут в результате вложений в эти ценные бумаги. Это абсолютно европейская норма», - рассказал Азаров.

По его мнению, такое нововведение «оживит наш рынок и создаст условия для притока капитала».