Освобождение от налога операций с акциями позволит реанимировать фондовый рынок - банкиры

Освобождение с 1 января 2014 года от уплаты налога операций с акциями в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс позволит реанимировать рынок ценных бумаг, сообщили УНИАН в Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) со ссылкой на генерального директора ассоциации Галину Олифер.

По ее словам, "исправление ошибок Налогового кодекса позволит реанимировать рынок ценных бумаг посредством активизации освобожденных от налогообложения операций с акциями". "Ведь практика применения данного акциза на протяжении 2013 г. доказала его неэффективность как инструмента формирования доходной базы госбюджета, что подтверждается получением на сегодня менее 8% ожидаемого объема поступлений от введения данного налога", - отметила Олифер.

В УКБС в целом поддерживают внесенные изменения в Налоговый кодекс, направленные на снижение фискальной нагрузки на субъектов фондового рынка в связи с отменой налога на отдельные операции с ценными бумагами. "Это позволит упростить бизнес-среду, активизировать торговлю акциями и улучшить инвестиционный климат в стране", - говорится в сообщении УКБС.

Как отметили в ассоциации, губительной особенностью данного акциза является то, что он взимается независимо от финансового результата участников операции. Это приводит к увеличению затрат инвесторов при осуществлении инвестиций в ценные бумаги . По сути, речь идет о дополнительном налогообложении фактически убыточных операций по продаже инвестиций в ценные бумаги инвесторов-физлиц и институциональных инвесторов.

В то же время, как отметили в УКБС, внесенные изменения не будут распространяться на операции с векселями, корпоративными облигациями и инвестиционными сертификатами, с которых и далее будет взиматься акциз.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации плательщиков налогов и усовершенствования некоторых положений" были внесены, в частности, изменения в статью 212 Налогового кодекса в виде запятой после слова "акций" - "Не являются плательщиками особого налога на операции по отчуждению ценных бумаг и деривативов физические или юридические лица-резиденты или нерезиденты, которые проводят операции по отчуждению акций, сберегательных (депозитных) сертификатов...". В свою очередь, это дало возможность участникам рынка заявить об отмене налогообложения операций с ценными бумагами.

Справка УНИАН. Верховная Рада в конце 2012 года приняла закон о введении акциза на операции с ценными бумагами. В соответствии с принятым законом, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с ценными бумагами от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Александр Клименко выражал уверенность, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

29 декабря Президент Украины подписал закон, и его положения вступили в силу с 1 января 2013 года.