Украинская биржа исключила из биржевого списка акции "Одессаоблэнерго"

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение об исключении из биржевого списка акций "Одессаоблэнерго", сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, акции были исключены из биржевого списка в связи с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не проводились биржевые торги.

Справка УНИАН. «Одессаоблэнерго» - энергопоставляющая компания.

25,01% акций ПАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд государственного имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47,96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).