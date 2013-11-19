Индекс Украинской биржи снизился на 0,44%, индекс ПФТС - на 0,98%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 19 ноября, снизился на 0,44% – до 915,48 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62 млн грн, из них на фондовом рынке – 47,9 млн грн, на срочном рынке – 14 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (-2,05%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,98% – до 302,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 851,5 млн грн.