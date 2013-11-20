В Молдавии стартует новый раунд приватизации на 88,9 млн долл. Россия готова поучаствовать

Активный процесс приватизации может начаться в Молдавии уже на этой неделе, вероятно, в ней примет участие российский бизнес, заявил премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ в интервью РИА Новости.

"Может быть, на этой неделе, может быть, через неделю мы начнем активный процесс приватизации.... Возможно ли участие российского бизнеса в молдавской приватизации? Конечно", - сказал он.

Министр напомнил, что опыт такого сотрудничества уже есть, и привел в пример концессию российской компанией кишиневского аэропорта.

Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планирует в течение ближайших 2-3 лет увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год.

"Для нас не существует проблем - будь то российские или другие иностранные инвестиции. Главное, чтобы к нам приходили те компании, у которых есть опыт в этом бизнесе, компании, у которых есть и финансовые ресурсы, и желание делать так, чтобы от их инвестиций в нас выигрывали и они, и мы", - подчеркнул Лянкэ, отметив также, что для самых важных активов решено в первую очередь привлечь международных финансовых консультантов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс прошел максимально прозрачно. Чтобы в результате государство получило как можно больше денег, чтобы у нас появились стратегические партнеры, которые опять же, смогут сделать так, чтобы отрасль или предприятие, в приватизации которого они примут участие, развивались", - заключил премьер.

Агентство публичной собственности Молдавии организует в конце 2013 года новый раунд приватизации госимущества для привлечения частных инвестиций. В целом первоначальная цена продажи всех гособъектов, выставленных на продажу, составит 1,144 миллиарда леев (88,853 миллиона долларов). Среди них - железобетонный завод, акционерное общество Farmaco, ковровая фабрика, кинотеатры в ряде районов, объекты незавершенного строительства и другое.

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