Двойной листинг позволит увеличить объемы биржевых торгов до 100-200 млн грн - эксперт

Запуск двойного листинга украинских компаний позволит увеличить ежедневные объемы биржевых торгов до 100-200 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции "Деньги для бизнеса, бизнес для денег" управляющий директор инвесткомпании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин.

"Введение двойного листинга позволит нам увеличить объемы биржевых торгов до того уровня, который мы имели в 2011 году, - 100-200 млн грн, и таким образом оживить жизнь биржи", - отметил он.

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По словам Тарабакина, в настоящее время планируется в тестовом режиме осуществить запуск двойного листинга "Мироновского хлебопродукта", а уже со следующего года будет проведен полноценный запуск данного рынка. Тарабакин также назвал среди потенциальных компаний на проведение двойного листинга "Кернел", Ferrexpo, "Астарту" и "Авангард". "К примеру, если взять Ferrexpo, объем торгов ценными бумагами которой (на Лондонской фондовой бирже - УНИАН) в нормальный день составляют 5-10 млн долл. Я не понимаю, почему мы не можем иметь 20-25% от этих объемов в Украине", - сказал Тарабакин. По его словам, всего 20-25% от объемов торгов за рубежом ценными бумагами украинских компаний можно перевести на отечественные торговые площадки.

Как сообщал УНИАН, ранее представители крупнейшего производителя курятины в Украине «Мироновский хлебопродукт», акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже, заявили, что в течение трех ближайших месяцев ожидают допуска своих глобальных депозитарных расписок к торгам на Украинской бирже.