Индекс Украинской биржи остался на месте

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 ноября, повысился на 0,01% – до 915,55 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 39 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,2 млн грн, на срочном рынке – 5,9 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+1,92%) и "Донбассэнерго" (+1,79%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,36% – до 301,53 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 444,35 млн грн.