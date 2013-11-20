Украинская биржа намерена запустить интернет-трейдинг гособлигациями

Украинская биржа планирует допустить частных инвесторов через систему интернет-трейдинга к торговле государственными облигациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе конференции "Деньги для бизнеса, бизнес для денег" председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

"В ближайшее время дадим доступ даже частным инвесторам через систему интернет-трейдинга к рынку государственных облигаций", - сказал он.

При этом, по словам Ткаченко, для того чтобы торговать на этом рынке, частным акционерам не потребуется значительных капиталов. Он отметил, что Украинская биржа на сегодня уже имеет предварительные договоренности с маркет-мейкерами о продаже частным инвесторам небольших пакетов гособлигаций.

"Валютные облигации могут быть действительно интересными для инвесторов", - отметил председатель правления биржи.

Справка УНИАН. Интернет-трейдинг (от английского internet-trading, торговля через интернет) появился в Украине в 2009 году. В последнее время ряд интернет-компаний закрыли свои направления в интернет-трейдинге в связи с существенным снижением интереса физлиц к торговле ценными бумагами в Украине.