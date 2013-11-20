Настрой фондовых рынков в четверг определят «минутки» Федрезерва США - эксперт

Настрой фондовых рынков в четверг определят «минутки» Федерального комитета открытого рынка (FOMC) США, которые будут обнародованы сегодня вечером.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «торги на мировых фондовых площадках в среду проходили вяло вблизи уровней предыдущего закрытия. Только с открытием американских рынков среди инвесторов усилились покупательские настроения».

Как отметила Лаврик, выходившая в течение дня макростатистика также не способствовала формированию единого настроя. Розничные продажи в США выросли на 0,4% при ожидавшемся повышении на 0,1%. «При этом, согласно официальным статистическим данным, в октябре в Штатах была зафиксирована дефляция, что, конечно, является позитивным фактором с точки зрения продолжения политики количественного смягчения. В то же время» игроков разочаровали данные по рынку недвижимости. Продажи домов на вторичном рынке упали сильнее ожиданий – на 3,2%. Рост оптовых запасов, превысивший прогноз, указывает на затоваривание американской экономики», - сообщила аналитик.

Лаврик добавила, что индекс Украинской биржи завершил сегодняшнюю сессию в символическом плюсе на 0,01% благодаря бумагам «Райффайзен Банка Аваль» и «Донбассэнерго». Остальные акции индексной корзины закрылись в минусе.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 20 ноября, повысился на 0,01% – до 915,55 пункта. Общий объем торгов составил 39 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,36% – до 301,53 пункта. Общий объем торгов составил 444,35 млн грн.