Нацкомиссия приостановила оборот акций черкасского «Азота»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила внесение изменений в систему учета акций крупнейшего украинского производителя удобрений - черкасского «Азота» в соответствии с выявленными нарушениями, говорится в решении комиссии, которым располагает агентство.

Как отметили в НКЦБФР, компания на данное время проводила дематериализацию своих акций. В то же время, комиссией было выявлено, что количество обездвиженных акций «Азота», находящихся на счетах акционеров в депозитарных учреждениях, превышает количество данных ценных бумаг в зарегистрированном выпуске. Как отметили в комиссии, запрет на внесение изменений в систему учета будет действовать до устранения эмитентом выявленных нарушений.

Справка УНИАН. ПАО «Азот», входящее в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу Group DF), специализируется на производстве азотных минеральных удобрений, капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

В 2012 году предприятие выпустило 879,9 тыс. тонн аммиачной селитры, 775,7 тыс. тонн карбамида, 699,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 866,2 тыс. тонн аммиака жидкого и 57,6 тыс. тонн аммиака водного технического.