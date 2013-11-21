Высокие ставки по ОВГЗ мешают кредитованию бизнеса – Всемирный банк

Высокие ставки оп облигациям внутреннего госзайма загружают ресурсы, которые могли бы быть направлены на кредитование бизнеса, сообщил сегодня журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан на инвестиционном форуме в Киеве.

«Высокие ставки по ОВГЗ, кроме того, что увеличивают долговую нагрузку, загружают ресурсы, которые могли бы быть направлены на кредитование бизнеса», - сказал Чимяо Фан и отметил, что правительство Украины должно создать более стабильную макроэкономическую среду и решить структурные проблемы в экономике.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики, и поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования.

Президент Украины Виктор Янукович поручил главе Нацбанка принять вместе с Кабмином согласованные меры, направленные на уменьшение стоимости финансовых ресурсов и обеспечение доступности кредитов. Также глава государства поручил НБУ обеспечить повышение действенности применения механизма влияния изменения уровня учетной ставки на стоимость финансовых ресурсов в экономике.