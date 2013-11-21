Фонд госимущества начал приватизацию "Херсон-Авиа"

Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Херсонской области издан приказ от 15 ноября 2013 г. №435 о начале процесса приватизации единого имущественного комплекса государственной авиационной компании «Херсон-Авиа», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В соответствии с данным приказом, будет создана инвентаризационная комиссия, которая проведет опись имущества для проведения независимой оценки объекта приватизации.

Как отметили в ФГИУ, приватизация авиационной компании, прежде всего, проводится для привлечения инвестора, который сможет «не только сохранить предприятие, но и построить его инфраструктуру, внедрить современные технологические процессы предоставления авиационных услуг».

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Херсон-Авиа» была создана в 1994 году на базе объединенного авиационного отряда в Херсонской области.

ГАК «Херсон-Авиа» выполняет авиационные и инженерно-технические работы , воздушные перевозки, работы по применению авиации в народном хозяйстве и пр. Авиационная компания располагает производственно-ремонтной базой. На балансе компании находится 26 самолетов Ан-2 и 10 вертолетов КА-26.