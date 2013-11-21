Индекс Украинской биржи снизился на 0,28%, индекс ПФТС повысился на 0,19%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 21 ноября, снизился на 0,28% – до 912,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,8 млн грн, на срочном рынке – 6,6 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината (-1,45%) и "Азовстали" (-1,41%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,19% – до 302,11 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 251,9 млн грн.