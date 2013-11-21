Кипрская компания хочет купить свыше 90% «Укргазвыдобуток»

Кипрская компания Lovitia Investment Ltd. намерена купить свыше 90% частной нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток".

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в бюллетени «Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

Согласно сообщению, Lovitia Investment Ltd. намерена приобрести 77 130 штук простых именных акций. На данный момент эта компания и ее аффилированные лица пока не владеют акциями "Укргазвыдобутка".

Как сообщал УНИАН, весной 2013 года антимонопольное ведомство Сербии разрешило компания Lovitia Investment Ltd. приобрести свыше 90% частной нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток" и 100% компании "Газэнергия".

В 2012 году о намерении приобрести "Укргазвыдобуток" объявила компания, подконтрольная бизнесмену и депутату парламента Вадиму Новинскому, «Смарт-Холдинг».

В марте 2011 года «Смарт-Холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum.

Компания «Смарт Энерджи», развивающая энергетическое направление инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», планирует до 2014 г. оформить контроль над месторождениями с общими запасами газа объемом 50 млрд куб. м.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.