Dragon Capital намерен приобрести 75% акций «Волыньоблэнерго»

Одна из крупнейших украинских инвестиционных компаний «Драгон Капитал», в связи с решением правительства выставить на приватизационный конкурс энергоснабжающее предприятие «Волыньоблэнерго», намерена приобрести 75% его акций.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в бюллетене «Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

«Общество с ограниченной ответственностью «Драгон Капитал» планирует принять участие в конкурсе по продаже пакета акций Публичного акционерного общества «Волыньоблэнерго» в количестве 357 957 002 простых именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0,05 грн, что составляет 75% уставного капитала предприятия», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, «Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличила чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.

В настоящее время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежат кипрской Garensia Enterprises Limited.

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