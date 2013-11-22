Италия планирует приватизацию на 12 млрд евро

Премьер-министр Италии Энрико Летта объявил о планах продажи государственных активов на сумму 12 млрд евро. Деньги от продажи госактивов пойдут на финансирование дефицита бюджета и сокращение госдолга Италии.

Согласно заявлениям Летты, которые были сделаны на пресс-конференции в четверг, власти Италии планируют продажу государственных пакетов акций по всему спектру промышленности, сообщают Вести.ru.

Речь идет о госактивах в STMicroelectronics – одном из крупнейших европейских производителей полупроводниковых электронных и микроэлектронных компонентов, Enav – компании-операторе воздушного движения в Италии, кораблестроительной компании Fincantieri, нефтегазовой компании Eni, а также ряде других компаний (Sace, Grandi Stazioni, CDP Reti).

Министр экономики Италии Фабрицио Саккоманни заявил, что планируется продажа 40% акций Fincantieri, 40% акций Enav, 50% акций CDP Reti, 60% акций Sace, 3% акций Eni.

В общей сложности итальянские власти планируют продать в частные руки госактивы на сумму 12 млрд евро (16,1 млрд долл.). Половина от этих средств будет потрачена на сокращение госдолга страны. Госдолг Италии составляет около 133% от ВВП страны. Это второй по величине показатель в еврозоне после Греции.

Стоит отметить, что итальянское правительство объявило о планах выделения средств от продажи госактивов на сокращение госдолга спустя неделю после того, как чиновники Европейской комиссии раскритиковали проект бюджета Италии на 2014 г.

Брюсселю не понравилось, что сокращение госдолга Италии идет слишком медленными темпами. Власти ЕС пригрозили заблокировать планы Италии по увеличению расходов на новые инвестиции в 2014 г.