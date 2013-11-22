Chrysler перед выходом на биржу оценили в 10 млрд долл.

Американский производитель автомобилей Chrysler в преддверии первичного размещения акций (IPO) оценен в среднем в 10-11 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, передает lenta.ru.

По данным информагентства, инвестиционные банки, организующие IPO, предварительно оценивают Chrysler в сумму от 9 до 16 миллиардов долларов, однако средняя оценка составляет 10-11 миллиардов. Окончательно реальная стоимость компании пока не определена.

Таким образом, пока что Chrysler, по мнению финансистов, стоит меньше социальной сети Twitter, которая провела IPO в начале ноября. Изначально сервис микроблогов оценивался примерно в десять миллиардов долларов, но в ходе размещения был оценен более чем в 14 миллиардов.