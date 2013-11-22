Беларусь планирует привлечь 2 млрд долл. за счет приватизации

Минск . Беларусь планирует в 2014 году привлечь 2 млрд долл за счет приватизации предприятий госсобственности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, выступая в парламенте.

«В 2014 году за счет приватизации Беларусь планирует привлечь 2 млрд долл. Не надо создавать новые долги», - сказал Мясникович.

Однако, по словам премьер-министра, новые заимствования в 2014 году все же планируются.

«Нам надо полтора миллиарда долларов позаимствовать в будущем году», - отметил Мясникович.

По его словам, дополнительных ресурсов для того, чтобы решить проблему высоких тарифов на энергоресурсы для промышленности в связи с перекрестным субсидированием, просто нет.

«Мы планируем уйти от перекрестного субсидирования в 2014-2016 годы. Одновременно переложить эти суммы на население нереально», - сказал Мясникович.

По имеющейся информации, белорусское правительство планирует повысить в будущем году тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 38% (до 450 тыс. рублей (49 долл.) за двухкомнатную квартиру – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси снизились с начала этого года почти на 1,3 млрд долл. - до 6,8 млрд долл. по состоянию на 1 ноября.

По планам в этом году ЗВР планировалось увеличить на 0,2-0,5 млрд долл., в том числе за счет приватизационных сделок. Однако, по данным Минэкономики Беларуси, средств от продажи акций, принадлежащих государству, в нынешнем году не поступало.

Государственный комитет по имуществу Беларуси планировал привлечь в 2013 году не менее 2,5 млрд долл. иностранных инвестиций за счет продажи гособъектов.