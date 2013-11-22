Долговой рынок пока не отреагировал на решение правительства относительно ЕС - эксперты

Долговой рынок пока почти не отреагировал на решение правительства приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, отмечают ведущие отечественные эксперты.

«Рынки украинских долгов и акций пока почти не отреагировали. Первая негативная реакция была, но продажи были выкуплены. Инвесторы решили выждать новости об экономических договоренностях Киева и Кремля. Ну а простым украинцам на всякий случай стоит готовиться к трудному 2014 году. Будем надеяться, что вскоре появится информация о преференциях или кредитах от России», - написал на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

По его словам, соглашение об ассоциации Украины с ЕС в ближайшее время подписано не будет.

Аналитик рынка облигаций группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Тарас Котович также отметил, что вчерашнее решение правительства повысило стоимость займов для Украины. «После объявления решения доходность украинских облигаций резко повысилась, и по итогам вчерашнего дня расширение спрэдов составило не более 50 базисных пунктов. Подобный рост был и по кредитно-дефолтным свопам», - сообщил эксперт корреспонденту УНИАН. В то же время, по его словам, сегодня ситуация стабилизировалась. «Сегодня доходность остается прежней без существенных изменений, как и спрэды», - добавил Котович.

Как прокомментировала специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании "Драгон Капитал" Светлана Русакова в системе TRDATA, решение правительства было воспринято негативно и суверенные облигации подешевели на 1-1,5 пункта. «Однако это не привело к панике - котировки на продажу снижались, и в скором времени предложение было поглощено несколько раз», - отметила она. По оценкам эксперта, в ожидании новостей о возможном заключении договоренности с Россией торговая активность будет оставаться низкой. «Квазисуверенные бумаги удержались на текущих уровнях, при этом объем предложения был небольшим», - пояснила Русакова.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, рынок отреагирует на вчерашнее решение правительства в понедельник. «На вчерашние изменения рынок еще не отреагировал, в понедельник будет известно», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Представители МВФ, Всемирного банка и ведущие отечественные эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для экономики Украины в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но, в то же время, призывают подписать соглашение, поскольку это «историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать».