Индекс Украинской биржи повысился на 1,06%, индекс ПФТС - на 0,67%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 22 ноября, повысился на 1,06% – до 922,63 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 18 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,4 млн грн, на срочном рынке – 5,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (+2,29%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,67% – до 304,13 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 297,5 млн грн.