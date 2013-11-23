Индекс S&P 500 впервые поднялся выше 1800 пунктов

Ростом основных котировок завершились в пятницу торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает ИТАР-ТАСС.

Индекс Standard & Poor’s 500 /включает 500 самых крупных компаний американского рынка/ по итогам торгов впервые в истории поднялся выше психологически важной отметки в 1800 пунктов. Он вырос на 8,91 пункта (0,50%) до 1804,76 пункта.

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Индекс Доу-Джонса - важнейший показатель деловой активности в США - поднялся на 54,78 пункта /0,34%/ до отметки 16064,77 пункта, достигнув таким образом нового исторического максимума. Индекс электронной биржи НАСДАК вырос на 22,49 пункта (0,57%) до отметки 3991,65 пункта.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.