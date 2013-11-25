WIG Ukraine закончил неделю ростом на 1,8%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine за последние пять торговых сессий продемонстрировал самый большой в текущем месяце недельный рост, закрывшись 1,78% плюсом на уровне 534,39 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор вырос главным образом за счет подорожания на 3,35% акций крупнейшей компании из Украины на Варшавской бирже - Kernel.

Бумаги второго крупнейшего эмитента, Astarta, поднялись в цене на 1,5%, в то время как акции большинства других компаний подешевели в пределах от 0,3% до более 6%.

Больше всего просела капитализация Westa и Sadovaya Group - на 6% и 5% соответственно. При этом акции последней компании достигли нового исторического минимума своей цены в 0,92 злотого за штуку (1 долл. = 3,1 злот.), что на более чем 90% дешевле, чем во время дебюта в конце 2010 года.

На прошлой неделе также подорожали акции Milkiland (+4,4%) и KSG Agro (+1,8%).

"Голубые фишки" варшавского рынка прибавили за последние пять сессий 1,6% на фоне более 1,7% плюса индикатора широкого рынка WIG.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил предшествующую неделю 0,1% плюсом после 0,2% роста неделей ранее.

В октябре индекс обрушился на 7% до уровня, близкого к историческому минимуму, достигнутому в апреле текущего года.

Справка УНИАН. В украинский индекс, который Варшавская биржа рассчитывает с мая 2011 года, входят 11 компаний из Украины, акции которых котируются на главной площадке Варшавской фондовой биржи.

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