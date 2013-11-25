Украинский фондовый рынок начал неделю ростом

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю ростом – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 на торгах в понедельник, 25 ноября, повысился на 0,70% - до уровня в 929,08 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объемы торгов на фондовом рынке составили 871 тыс. грн при общем объеме торгов в 1,28 млн грн. Лидерами повышения стали акции "Донбассэнерго" (+1,79%).

Индекс ПФТС в понедельник повысился на 0,24% - до 304,85 пункта. Общий объем торгов составил 130,6 тыс. грн.

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На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается повышение. Так, британский индекс FTSE 100 в ходе сегодняшних торгов повысился на 0,41%, немецкий DAX - на 0,63%.