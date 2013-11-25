Торги на украинском рынке акций будут проходить в спокойном режиме - эксперты

Торги на украинском рынке акций в понедельник, 25 ноября, скорее всего, будут проходить в спокойном режиме, без особых сюрпризов, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

"Факторов для резкой смены направления пока не видно, поэтому местные участники продолжат тестировать текущие отметки с тем, чтобы сформировать плацдарм для дальнейших действий ближе к середине недели", - говорится в отчете.

Эксперт также не ожидает, что последние политические события в стране, в частности, приостановка процесса подписания соглашения об ассоциации, как-то повлияют на ход торгов на локальных площадках.

Как отметили в компании по управлению активами "Кинто", на данное время на внешних рынках практически отсутствуют какие-либо значимые новости. По мнению экспертов, единственное, что сейчас вносит определенный информационный фон для финансовых рынков - это новость о достижении успехов на переговорах с Ираном по ядерной программе, что уже создало существенное давление вниз в котировках нефти и, с высокой вероятностью, негативно повлияет на цены акций нефтяных компаний.

Как сообщал УНИАН, украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю ростом – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 на торгах в понедельник, 25 ноября, повысился на 0,70% - до уровня в 929,08 пункта.