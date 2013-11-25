Приватизационный конкурс по продаже «Волыньоблэнерго» объявят 27 ноября

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявит в среду, 27 ноября, приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

Как отметили в ФГИУ, объявление о проведении конкурса будет обнародовано в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации».

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на председателя ФГИУ Александра Рябченко, 75% госпакет акций «Волыньоблэнерго» будет продан на конкурсе с превышением цены.

"Начальная цена госпакета акций этой энергокомпании определена для продажи на конкурсе в 456 млн грн, это примерно на 80 млн выше, чем его рыночная цена", - отметил он.

«Мы не предлагаем низкие цены в электроэнергетике. В этой области уже сформировался частный капитал, и конкуренция может быть невысокой. Поэтому, кто хочет поспекулировать, тот на конкурс не придет. Потому что мы продаем имущество дороже, чем оно стоит на рынке», - отметил Рябченко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 21 ноября т.г. № 911-р утвердил условия проведения приватизационного конкурса по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго", а также стартовую цену пакета в размере 456 млн грн.

Справка УНИАН. «Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличила чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.