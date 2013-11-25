Chrysler откладывает IPO до 2014 года

Американский автомобильный концерн Chrysler принял решение отложить первичное размещение акций как минимум до первого квартала 2014 года, сообщается в пресс-релизе концерна Fiat, владеющего в настоящий момент 58,5% акций Chrysler, передает Прайм.

"Совет директоров Chrysler Group после консультаций с потенциальными андеррайтерами пришел к выводу, что проведение IPO до конца 2013 года нецелесообразно", - говорится в пресс-релизе. При этом концерн не может дать гарантий, что размещение состоится в первом квартале будущего года, так как окончательное решение о его проведении будет зависеть "от условий рынка и прочих факторов".

Публичное размещение акций Chrysler рассматривается руководством Fiat как способ преодолеть длительные разногласия с трастовым фондом Veba, который владеет 41,5% американского концерна. Fiat хотел бы стать 100-процентным собственником Chrysler, выкупив пакет у Veba, однако стороны не могут прийти к соглашению по поводу цены и условий сделки. Ранее сообщалось, что Fiat может профинансировать выкуп доли Veba, за счет средств, полученных от IPO Chrysler.

Фонд Veba аффилирован с американским профсоюзом работников автопрома (United Automobile Workers, UAW) и управляет пенсионными накоплениями сотрудников Chrysler.

Итальянский концерн поддерживает планы Chrysler по выполнению обязательств перед Veba и ожидает, что американская компания продолжит предпринимать необходимые шаги для того, чтобы проведение IPO в первом квартале 2014 года было возможным, говорится в сообщении Fiat.

Chrysler Group LLC основан в 1925 году. Штаб-квартира концерна находится в Оберн Хиллс (пригород Детройта, штат Мичиган). Компания объединяет бренды Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT и Mopar.