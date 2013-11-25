Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю увеличился на 36,6%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 18 по 22 ноября увеличился на 36,6% и составил 182 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 39 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 142,9 млн грн (из них объем торгов акциями - 99,8 млн грн), что на 37% больше, чем неделей ранее.

По состоянию на 21 ноября 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 22,7 млн грн и ценные бумаги на сумму 478,3 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 18 по 22 ноября 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, вырос на 1,69% - до 922,69 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Райффайзен Банк Аваль", влияние которых составило 9,04 индексных пункта, ПАО "Донбассэнерго" (6,22) и "Азовстали" (3,31).

Лидерами оборота за неделю стали облигации "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 18 млн грн, на втором месте акции "Карлсберг Украина" - 10,7 млн грн, далее следует "Центрэнерго" - 9,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 25,54%, 15,16% и 13,86% соответственно.