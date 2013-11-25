Индекс NASDAQ превысил 4000 пунктов впервые с 2000 года

Индекс электронной биржи NASDAQ превысил в понедельник отметку 4000 пунктов, которой он не достигал с 2000 года, свидетельствуют данные биржи.

Рост американских акций произошел на фоне достижения соглашения межу Ираном и «шестеркой» международных посредников об ограничении ядерной программы страны, которое повысило интерес инвесторов к риску, сообщает Bloomberg.

Оптимизм инвесторов также основывается на ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не собирается сокращать стимулирующую программу QE3 в ближайшем времени.

Индекс NASDAQ был запущен с уровня 100 пунктов 5 февраля 1971 г.