Индекс Украинской биржи повысился на 1,81%, индекс ПФТС - на 1,37%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 25 ноября, повысился на 1,81% – до 939,34 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,9 млн грн, на срочном рынке – 7,8 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (+3,97%), "Райффайзен Банка Аваль" (+2,99%) и "Донбассэнерго" (+2,80%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,37% – до 308,29 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 302,8 млн грн.