Инвестиционный банк JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций Московской биржи на 5% - до 69 с 72,34 рубля (2,4 долл.), что предполагает потенциал роста котировок в 3% с текущего уровня, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация по акциям биржи подтверждена на уровне "держать", передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль Московской биржи по МСФО за третий квартал текущего года выросла на 29,8%, до 2,854 млрд руб. (почти до 1 млрд долл.) против прибыли в 2,199 млрд руб. за аналогичный период 2012 года.

Московской бирже на данное время принадлежит 43% акций Украинской биржи и 50%+1 акция фондовой биржи ПФТС. Доля инвестиционной компании "Альтана Капитал" совместно с партнерами в уставном капитале фондовой биржи ПФТС составляет на сегодня более 22%.

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