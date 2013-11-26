Покупатели возвращаются на украинский рынок акций - эксперт

Покупатели возвращаются на украинский рынок акций, который показал вчера, 25 ноября, достаточно внушительный прирост по основному индексу за счет стабильных покупок в акциях энергогенерирующих компаний, банковского сектора и машиностроения.

Об этом говорит в аналитическом отчете руководитель направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании Dragon Capital Вячеслав Орлюк.

Эксперт также отмечает, что потенциал роста в данных бумагах сохраняется, и полностью еще не отыгран.

В то же время, украинский рынок акций открылся сегодня на нейтральном внешнем фоне. Американский фондовый рынок растерял к закрытию практически весь внутридневной рост и закончил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов вблизи нулевых отметок. Как отмечает эксперт, спекуляций вокруг срока сворачивания программы количественного смягчения уже недостаточно для продолжения восходящей динамики. По итогам торгов индексы Dow Jones и Nasdaq прибавили 0,05% и 0,07% соответственно, S&P, напротив, понизился на 0,13%. Сегодня утром американские фьючерсы торгуются с повышением в пределах 0,2%.

Как сообщал УНИАН, объем торгов на фондовом рынке составил 23 млн грн, из них на рынке заявок и на рынке РЕПО 12 млн грн и 9,4 млн грн соответственно. Декабрьский фьючерс прибавил 1,95%, а его расчётная цена составила 936,10 п. (спрэд - 3,24 п.).