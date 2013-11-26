Объем торгов на ПФТС за неделю вырос до 2,55 млрд грн

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 18 по 22 ноября повысился на 2% - до 2,55 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов на прошлой неделе составил 2,16 млрд грн, что на 4,07% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Торговый оборот акций на ПФТС на прошлой неделе составил 252 млн грн (в 3,5 раза больше).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций составил 139 млн грн (на 59% меньше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 5,8 млн грн (на 64,5% меньше).

Индекс ПФТС по итогам торгов с 18 по 22 ноября вырос на 1,05% - с 300,97 до 304,13 пункта.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 11 по 15 ноября повысился на 50% по сравнению с предыдущей неделей - до 2,5 млрд грн.