Объем торгов на бирже «Перспектива» за неделю вырос до 11,46 млрд грн

На фондовой бирже «Перспектива» с 18 по 22 ноября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 11,46 млрд грн, что на 87% больше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 276 млрд грн.

При этом рост объема торгов произошел в первую очередь за счет торгов ОВГЗ, объем по которым на прошлой неделе вырос в 2,37 раза - до 10,8 млрд грн. Объем торгов акциями на прошлой неделе составил 13,5 млн грн, срочными контрактами - 348 млн грн, облигациями предприятий - 256 млрд грн.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 67%).

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» с 11 по 15 ноября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 6,14 млрд грн, что на 18% меньше, чем за предыдущую неделю.