Украина выплатила 32,9 млн долл. по евробондам 2006 года

Министерство финансов Украины осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 32,9 млн долл. США по облигациям внешнего государственного займа 2006 года, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купонный доход выплачен по 10-летним облигациям внешнего госзайма Украины на 1 млрд долл., выпущенным в ноябре 2006 года по ставке 6,58% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

Директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в начале октября оценила объемы выплат по валютным обязательствам Украины до конца года в 1,850 млрд долл., включая внутренние и внешние долги.

По информации Минфина, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, и Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).