«Агротон» просит держателей евробондов перенести выплату процентов и снизить ставку

Агрохолдинг «Агротон» в рамках повторной реструктуризации долга просит держателей евробондов на 50 млн долл. с погашением в 2019 году перенести выплату процентов на 14 января 2015 года с ранее оговоренных 14 января и 14 июля 2014 года, говорится в сообщении холдинга.

Кроме того, «Агротон» просит держателей бумаг снизить процентную ставку по займу до 6% с 8%, которые были одобрены в ходе первой реструктуризации.

Холдинг также просит сократить количество голосов кредиторов, необходимых для принятия основных условий реструктуризации, до трех четвертых от общей суммы бондов. К тому же, «Агротон» просит держателей облигаций снять ограничение для компании на объявление и выплату дивидендов.

Собрание собственников бумаг, на котором они намерены принять решение о возможности повторной реструктуризации долга, запланировано на 18 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций на 50 млн долл. пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за блокирования депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

25 ноября "Агротон" сообщил, что в связи с невозможностью обслуживать свои обязательства он просит держателей нот на 50 млн долл. реструктуризировать повторно уже реструктуризированную в августе 2013 года задолженность по ценным бумагам.

Справка УНИАН. «Агротон» основан в 1992 году. Компания арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2010 году компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже, разместив 26,2% акций на сумму 54 млн долл.

«Агротон» в первом полугодии 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл. Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.