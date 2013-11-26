Банки предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги, а не выдавать кредиты — НАБУ

Украинские банки предпочитают вкладывать свободные средства в инструменты фондового рынка в условиях низкой платежеспособности заемщиков, сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

«В условиях ограниченного платежеспособного спроса в сегменте розничного и корпоративного кредитования банковские учреждения предпочитают размещать свободные средства в инструменты фондового рынка: ОВГЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и муниципальные ценные бумаги», - говорится в сообщении НАБУ.

По мнению экспертов ассоциации, это позволяет диверсифицировать активы, что положительно влияет на ликвидность и структуру доходов финансовых учреждений. Но в целом по банковской системе уровень инвестиций в инструменты фондового рынка является умеренным и по состоянию на 1 октября 2013 года составлял около 10% от объема общих активов банков.

По данным Национального банка Украины, за октябрь 2013 года портфель финансовых инвестиций банковского сектора (без учета вложений в ценные бумаги других депозитных корпораций) уменьшился на 0,94 млрд грн и составил 125,38 млрд грн.

Согласно сообщению, удельный вес вложений в акции составляет 5,6%. Преобладают вклады в акции других финансовых корпораций - 2,23 млрд грн, нефинансовых корпораций - 2,92 млрд грн, инвестиции в акции нерезидентов - 1,81 млрд грн. В структуре других финансовых инвестиций банковских учреждений, на которые приходится более 94% общего портфеля, подавляющая часть формируется вложениями в долговые ценные бумаги центральных органов государственного управления. Объем инвестиций в ОВГЗ на начало ноября 2013 года составил 84,12 млрд грн (71,1% общего объема инвестиций в долговые ценные бумаги).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики и поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования.

Согласно данным НБУ, в январе-сентябре 2013 года общий объем кредитов субъектам хозяйствования вырос на 7,1%, что вдвое больше прироста за аналогичный период прошлого года (3,5%). Средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам хозяйствования в нацвалюте в октябре 2013 года (по состоянию на 25 октября) снизилась до 14,3% с 16,7% в декабре 2012 года.