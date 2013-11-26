Украинский фондовый рынок во вторник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 26 ноября, снизился на 0,40% – до 935,58 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 37,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,7 млн грн, на срочном рынке – 5,2 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (-1,48%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,34% – до 307,25 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 168 млн грн.