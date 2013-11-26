Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 864,5 млн грн и 219,4 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 26 ноября, привлекло в государственный бюджет 864,504 млн грн и 219,356 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Наибольшее размещение в национальной валюте проведено по краткосрочным облигациям сроком обращения 21 день. Минфин привлек в госбюджет 598,620 млн грн, удовлетворив все шесть поданных заявок по ставке доходности 4% годовых. Также в рамках размещения ОВГЗ в нацвалюте Минфин привлек 168,844 млн грн по трем поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых и 97,041 млн грн по единственной поданной заявке на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30% годовых.

Основная доля средств в иностранной валюте - 199,957 млн долл. привлечены в результате размещения 5-летних облигаций в долларах США с досрочным погашением по ставке 7,5% годовых по единственной поданной заявке. Также Минфин удовлетворил 2 из 3 поданных заявок на приобретение полугодовых облигаций в долларах США и привлек в госбюджет 19,399 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,618 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 5 ноября привлек в госбюджет 49,886 млн долл., 6 ноября, в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 21 день, - 458,934 млн грн, 12 ноября - 653,721 млн грн и 252,346 млн долл., 19 ноября - 1,243 млрд грн и 299,876 млн долл.

По состоянию на 26 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 239,950 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,686 млрд грн, нерезидентов - 7,172 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 25 ноября, с начала года в госбюджет поступило 114,668 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 62,996 млрд грн, на обслуживание госдолга – 27,862 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).