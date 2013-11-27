Объем торгов на украинских фондовых биржах за январь-октябрь вырос вдвое

Общий объем торгов на украинских фондовых биржах по итогам десяти месяцев этого года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 382,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

За указанный период были проведены операции с государственными облигациями на сумму 282,22 млрд грн, что составляет 73,8% от общего объема торгов. Операций с облигациями предприятий было проведено на 38,55 млрд грн (10%).

За январь-октябрь этого года общий объем выпусков ценных бумаг компаний по управлению активами паевых и корпоративных инвестфондов увеличился и теперь составляет 30,2 грн, тогда как в 2012 г. этот показатель составлял 28 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем биржевых сделок с ценными бумагами составил 263,67 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2011 году.