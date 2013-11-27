Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 ноября, снизился на 0,89% – до 927,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 24 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,7 млн грн, на срочном рынке – 8,5 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка", которые просели на 9,76%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,30% – до 306,32 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 317 млн грн.