Отечественный фондовый рынок снизился из-за акций "Укрсоцбанка" - эксперт

Главной движущей силой падения отечественного фондового рынка в среду, 27 ноября, выступили акции "Укрсоцбанка", рухнувшие на 9,76%.

Так прокомментировала УНИАН результат сегодняшних торгов аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она добавила, что индекс Украинской биржи завершил снижением вторую торговую сессию подряд.

По словам Лаврик, "на мировых рынках, напротив, сегодня наблюдались умеренно-позитивные настроения". Опубликованные в первой половине дня данные по потребительскому доверию в Германии оказались несколько лучше прогнозов, по ВВП Великобритании - совпали с ожиданиями. После обеда вышли довольно сильные данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США. Показатель опустился до 2-месячного минимума и составил 316 тыс. против прогноза на уровне 330 тыс. Заказы на товары длительного пользования в Штатах в октябре упали на 2,0%, однако снижение оказалось в рамках ожиданий. Дополнительным позитивным фактором стала публикация индекса опережающих индикаторов, который вопреки ожиданиям вырос в октябре на 0,2%.

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"Таким образом, у американских индикаторов нет повода не завершить сегодняшнюю сессию на оптимистичной ноте. Под конец торгов возможна небольшая коррекция ввиду закрытия длинных позиций игроками в преддверии выходного", - считает аналитик. Завтра биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, напомнила она.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 ноября, снизился на 0,89% – до 927,23 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,30% – до 306,32 пункта. Общий объем торгов составил 317 млн грн.